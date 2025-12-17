Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de üniversite öğrencileri düşmeyi algılayıp uyarı gönderen "akıllı denge bilekliği" geliştirdi

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de üniversite öğrencileri, vertigo ve Alzheimer hastaları ile yaşlıların düşme riskine karşı yakınlarına uyarı gönderen akıllı denge bilekliği geliştirdi.

        Giriş: 17.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:09
        Edirne'de üniversite öğrencileri düşmeyi algılayıp uyarı gönderen "akıllı denge bilekliği" geliştirdi
        GÖKHAN ZOBAR - Edirne’de üniversite öğrencileri, vertigo ve Alzheimer hastaları ile yaşlıların düşme riskine karşı yakınlarına uyarı gönderen akıllı denge bilekliği geliştirdi.

        Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ile Elektrik Teknolojisi programlarında eğitim gören öğrencilerden oluşan ekip, düşmeyi algılayan sensörü geliştirdikleri yazılımla birleştirerek el bilekliğine entegre etti.

        Danışman öğretim elemanlarının yönlendirmesiyle yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından tasarlanan akıllı bileklik, takan kişinin düşme durumunu ve konum değişikliğini algılayabiliyor.

        Sistem, belirlenen durumlarda bilekliği kullanan kişinin yakınlarına cep telefonu üzerinden anlık bildirim gönderiyor.

        Bileklik "düşme algılandı", "evden ayrıldı" ve "eve geldi" gibi uyarıları kullanıcıların yakınlarına ileterek özellikle denge ve unutkanlık problemi yaşayan bireylerin güvenliğinin artırılmasını amaçlıyor.

        Vertigo ve Alzheimer hastaları ile yaşlılar için tasarlanan denge bilekliğinin, ilerleyen süreçte geliştirilerek daha kapsamlı hale getirilmesi hedefleniyor.

        - Risk grubundaki bireyler için faydalı

        Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirilen bilekliğin risk grubundaki bireyler için önemli bir ihtiyaca yanıt verebileceğini söyledi.

        Yaşlı ve hasta bireylerin ev içinde ve dışında yalnız kaldıkları durumlarda karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı önlem almayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Bu bileklik düşme ve bayılma durumlarında, evden uzaklaşma hallerinde yakınlara uyarı gönderiyor. Ev içinde kurulan sinyalizasyon sistemiyle kullanıcının konumu, evden ayrılıp ayrılmadığına göre belirleniyor. Düşme durumu ise ivme sensörüyle tespit ediliyor. Günlük yaşamı etkilemeyen bir tasarıma sahip." dedi.

        Öğretim Görevlisi Dr. İlke Kurt da farklı programlarda eğitim alan öğrencilerin işbirliği yaparak başarılı bir proje ortaya koyduğunu ifade etti.

        Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökerek günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün geliştirdiğini anlatan Kurt, "Bileklik hasta ve yaşlılar başta olmak üzere geniş bir yaş grubuna hitap ediyor." diye konuştu.

        - Öğrenciler projeyi ileri taşımayı hedefliyor

        Elektrik Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencisi Yiğit Efe ise ekip olarak başarılı bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

        Projenin geliştirilmeye açık olduğunu belirten Efe, "Çalışma sürecinde birçok deneme yaptık, hatalarla karşılaştık ancak sonunda çalışan bir denge bilekliği geliştirdik. Yazılımını kendimiz hazırladık. Düşme ve evden ayrılma durumlarına ilişkin bildirimleri alabiliyoruz. İlerleyen dönemde tasarımı daha da geliştirerek eksikleri gidermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bedirhan Aktaş da düşmelerin yaşlılar ve denge problemi yaşayan hastalarda ciddi sonuçlara yol açabildiğine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

