        Edirne Haberleri

        Edirne'de üniversite öğrencileri Osmanlı geleneği "helva sohbetleri" kültürünü yaşatıyor

        Edirne'de üniversite öğrencileri, Osmanlı'nın eğlence geleneklerinden "helva sohbetleri" kültürünü yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:20
        Edirne'de üniversite öğrencileri Osmanlı geleneği "helva sohbetleri" kültürünü yaşatıyor
        Edirne'de üniversite öğrencileri, Osmanlı'nın eğlence geleneklerinden "helva sohbetleri" kültürünü yaşatıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Peykler Medresesi'ndeki Mimar Sinan Genç Ofis'te düzenlenen etkinlikte Trakya Üniversitesi öğrencileri, geleneksel helva sohbetleri etkinliği gerçekleştirdi.

        Osmanlı mirası kültürün yaşatılması ve final sınavları öncesi öğrencilerin stres atmalarını sağlamak amacıyla yapılan programda keyifli anlar yaşandı.

        Etkinlikte Genç Ofis gönüllü üyeleri tarafından içinde manilerin yer aldığı kağıtlar dağıtılıp okundu.

        Bilmecelerin sorulduğu etkinlikte sandalye kapmaca, yüzük kaydırmaca gibi geleneksel oyunlar oynandı, şiirler okundu.

        Edirne'nin kış eğlenceleri geleneği olan helva sohbetleri kapsamında kazanlarda pişirilen helva katılımcılara ikram edildi.

        - Helva sohbetleri

        Helva sohbetleri, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve özellikle kış aylarında düzenlenen sosyal ve kültürel buluşmalar olarak biliniyor.

        Anadolu mutfak kültürünün önemli unsurlarından helva, bu sohbetlerde yalnızca bir ikram değil, aynı zamanda birlik, paylaşım ve dayanışmanın simgesi olarak yer alıyor.

        Toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlayan helva sohbetleri, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor.

        Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış Edirne'de ise bu gelenek, tarihsel ve kültürel mirasın etkisiyle şehir yaşamında özel bir yere sahip bulunuyor. Günümüzde helva sohbetleri, çeşitli kültürel etkinlikler aracılığıyla yaşatılmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

