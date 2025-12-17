Habertürk
        Edirne Valisi Sezer Hasköy'de muhtarlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Sezer Hasköy'de muhtarlarla bir araya geldi

        

        Giriş: 17.12.2025 - 17:28 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:28
        Edirne Valisi Sezer Hasköy'de muhtarlarla bir araya geldi
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Hasköy'de muhtarlarla bir araya geldi.

        Sezer, köyün düğün salonunda düzenlenen toplantıda Havsa'nın köylerinde bu yıl yapılan yatırımları değerlendirdi.

        Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Sezer, programa alınan yatırımların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

        Sezer, köylere, üretime ve çiftçiye destek olacak yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

        Bu yıl su konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını ancak alınan önlemlerle sorunların giderildiğini aktaran Sezer, gelecek yıl kuraklığın daha da artmasının beklendiğini, bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini kaydetti.

        Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

        Toplantının ardından Vali Sezer ve beraberindekiler tarihi Mahmut Paşa Camisi'nde incelemede bulundu.

        Sezer, caminin bazı bölümlerinde onarımlar yapılması için talimat verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

