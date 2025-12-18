Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılına özel konser düzenlenecek

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, solistler Muharrem Fadıl Atik ve Dilek Sıla Bağdatlı, topluluğun Kaleiçi semtindeki binasında sahne alacak. Konser, 21 Aralık Pazar günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Anısına" konser programı düzenleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.