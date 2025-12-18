Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılına özel konser düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Anısına" konser programı düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılına özel konser düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Anısına" konser programı düzenleyecek.

        Topluluktan yapılan açıklamaya göre, solistler Muharrem Fadıl Atik ve Dilek Sıla Bağdatlı, topluluğun Kaleiçi semtindeki binasında sahne alacak. Konser, 21 Aralık Pazar günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılı dolayısıyla düzenlenecek konsere girişler ücretsiz olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        HSK 2. Daire Üyesi Ateş'ten Başsavcı Sarıca ve Adalet Komisyonu Başkanı Bay...
        HSK 2. Daire Üyesi Ateş'ten Başsavcı Sarıca ve Adalet Komisyonu Başkanı Bay...
        Edirne'de pazar yerinde gıdalar ve fiyatlar kontrol edildi
        Edirne'de pazar yerinde gıdalar ve fiyatlar kontrol edildi
        Edirne Valisi Sezer Havsa'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne Valisi Sezer Havsa'da ziyaretlerde bulundu
        Edirne'de su borularındaki patlaklar vatandaşın tepkisini çekiyor
        Edirne'de su borularındaki patlaklar vatandaşın tepkisini çekiyor
        Ebeveynlere 3 yaş altına telefon ve tablet uyarısı Çocuk gelişiminde en büy...
        Ebeveynlere 3 yaş altına telefon ve tablet uyarısı Çocuk gelişiminde en büy...
        TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Türkçenin manevi vatan olduğunu vu...
        TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Türkçenin manevi vatan olduğunu vu...