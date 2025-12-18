Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne polisi 93 suçtan hüküm giyen kişiyi İstanbul'da yakaladı

        Edirne polisi, 93 farklı suçtan hakkında 90 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Giriş: 18.12.2025 - 13:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:12
        Edirne polisi 93 suçtan hüküm giyen kişiyi İstanbul'da yakaladı
        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, asayiş, istihbarat ve siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "bilişim sistemleri dolandırıcılığı", "dolandırıcılık", "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tehdit", "şantaj", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme" suçlarından 93 dosyası bulunan ve hakkında 90 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.C, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

