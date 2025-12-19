Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'daki çiftçi eylemleri sınır kapılarında tır trafiğini aksatıyor

        Yunanistan'da 2 Aralık'tan bu yana süren çiftçi eylemleri, Türkiye'den Yunanistan'a açılan sınır kapılarındaki tır trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:36 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:36
        Yunanistan'daki çiftçi eylemleri sınır kapılarında tır trafiğini aksatıyor
        Yunanistan'da 2 Aralık'tan bu yana süren çiftçi eylemleri, Türkiye'den Yunanistan'a açılan sınır kapılarındaki tır trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Eylemler kapsamında Yunan çiftçilerin traktörleriyle Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı çevresinde yolu daraltması, İpsala Sınır Kapısı'ndaki geçişleri ciddi ölçüde kısıtladı.

        Bu nedenle kapıdan yalnızca bozulabilir gıda maddeleri ile ilaç gibi acil yük taşıyan tırlara geçiş izni veriliyor.

        Diğer yük gruplarını taşıyan araçların Yunanistan'a geçişine izin verilmemesi üzerine İpsala'dan geçemeyen tır sürücüleri, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönelmek zorunda kalıyor.

        Alternatif kapılara yönelen araç sayısındaki artış, Kapıkule ve Hamzabeyli'de zaman zaman tır kuyruklarının oluşmasına yol açarken, tır parklarında da yoğunluk gözleniyor.

        Yetkililer, eylemlerin devam etmesi halinde sınır kapılarındaki yoğunluğun artabileceğini belirtiyor.

        Yunan çiftçilerin eyleminin gelecek haftaya kadar süreceği öngörülüyor.

        - Sürücüler zaman kaybı yaşıyor

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış sırasında bekleyen tır sürücülerinden Nihat Yılmaz, AA muhabirine, uzun süredir sırada beklediğini söyledi.

        Yunan çiftçilerin eylemlerinin tır sürücülerini olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, "İpsala'dan geçişlerin olmamasından dolayı sürücüler Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneldi. Buralarda yoğunluk oluyor. Bizim için zaman kaybı oluyor." dedi.

        Hakan Erdoğan ise eylemler nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bekleme sürelerinin arttığını ifade etti.

        Ticaretin aksadığını vurgulayan Erdoğan, "Her iki kapıda aşırı yoğunluk oluştu. Tır yoğunluğu Kapıkule ve Hamzabeyli'de iki katına çıktı. Yunan tarafından kapının kapanması, tır sürücülerinin bekleme sürelerini artırdı. Burada olan bize oluyor. Uzun sıralarda bekliyoruz. Bu eylemin bitmesini ve İpsala'da tekrardan geçişlerin başlamasını umuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

