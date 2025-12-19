Edirne Valisi Sezer üreticileri ziyaret etti

Tarım ve üretimin önemine dikkati çeken Sezer, üreticilerin desteklenmesinin hem kırsal kalkınma hem de sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vali Sezer, Karaağaç Mahallesi'nde Tanju ve Münise Kapanlı çiftine ait seraları ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, üretimin, emeğin ve alın terinin her zaman yanında olacaklarını belirterek, üreticilere desteğin sürdürüleceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.