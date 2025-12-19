Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne polisi 9 yıldır aranan FETÖ firarisini İstanbul'da yakaladı

        Edirne emniyeti, 9 yıldır aranan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısını İstanbul'da yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:36 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:36
        Edirne polisi 9 yıldır aranan FETÖ firarisini İstanbul'da yakaladı
        Edirne emniyeti, 9 yıldır aranan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısını İstanbul'da yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, Edirne'de örgüt içerisinde "üst düzey" sorumlu olduğu ve "Bayram" kod adını kullandığı belirlenen S.T'nin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

        Edirne polisi tarafından Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, daha önce FETÖ ile iltisaklı özel eğitim kurumunda çalıştığı belirlenen zanlı yakalandı.

        Hakkında 42 beyan bulunan şüphelinin, 9 yıldır dosya firarisi olarak arandığı öğrenildi.

