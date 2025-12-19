Edirne polisi 9 yıldır aranan FETÖ firarisini İstanbul'da yakaladı

Edirne polisi tarafından Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, daha önce FETÖ ile iltisaklı özel eğitim kurumunda çalıştığı belirlenen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, Edirne'de örgüt içerisinde "üst düzey" sorumlu olduğu ve "Bayram" kod adını kullandığı belirlenen S.T'nin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

