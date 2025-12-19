Vali Sezer'den pil üreticisi firmaya ziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Teknopark bünyesinde geliştirilen ve Piller markasıyla sektöre giren pil üreticisi firmayı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, ziyarette firmanın üretim süreci, istihdam durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sezer, teknoloji odaklı girişimlerin kent ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek, firma yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
