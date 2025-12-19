Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesince Saraçlar Caddesi esnafına Türk bayrağı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:23 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:25
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Belediyesince Saraçlar Caddesi esnafına Türk bayrağı dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla, sokak sağlıklaştırmasıyla yenilenen Saraçlar Caddesi’nde esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez de zabıta müdürlüğü ekiplerine bayrak asımında eşlik etti.

        - AK Parti İl Başkanı İba'dan Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında, Atatürk’ün Edirne ziyaretinin, hem şehir hem de ülke tarihi açısından büyük anlam taşıdığını belirterek bu anlamlı günün gurur ve saygıyla anıldığını ifade etti.

        Edirne'nin tarih boyunca stratejik, kültürel ve milli değerleriyle ön plana çıkan önemli bir şehir olduğunu belirten İba, Atatürk'ün Edirne’ye verdiği önemin, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin ve milli mücadelenin şehirle kurduğu güçlü bağın göstergesi olduğunu ifade etti.

        Atatürk’ün Edirne ziyareti sırasında verdiği mesajların, Cumhuriyet’in temel değerlerinin Anadolu’nun her köşesinde kökleşmesi adına yol gösterici nitelik taşıdığını aktaran İba, şunları kaydetti:

        "Atatürk’ün miras bıraktığı bağımsızlık ruhu, milli irade anlayışı ve çağdaşlaşma hedefleri bugün de yol gösterici olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu güçlü temeller üzerinde yükselmeyi sürdürmekte ve Edirne de bu süreçte tarihi sorumluluğunu ve önemini korumaktadır.

        Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her zaman milletinin yanında olan, inkılapların prensiplerini, felsefesini ve yeni Türk devletinin ilkelerini anlatan ve Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Ata’mızın Edirne’ye gelişi, sadece bir ziyaret değil, Cumhuriyet ideallerinin bu kadim şehirle buluşmasının sembolüdür. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır."

        - TÜ öğrencilerinden Erasmus sınavına ilgi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri, 2026 Erasmus Öğrenci Hareketliliği Yabancı Dil Sınavına ilgi gösterdi.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yabancı Diller Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen sınava 2 bin 215 öğrenci katıldı.

        Sınav sonucunda elde edilen Erasmus Yabancı Dil puanının, 2 yıl süreyle geçerli olacağı ve öğrencilerin Erasmus Öğrenci Hareketliliği başvurularında kullanılabileceği belirtildi.

