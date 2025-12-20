Edirne'ye Süloğlu Barajı'ndan su temini için isale hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor

İsale hattındaki kazı çalışmalarının ardından boru döşeme işlemlerinin de büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, boruların üzerini zarar görmeyecek şekilde kum ve toprakla kapatıyor.

Yenileme çalışmalarıyla mevcut hattın daha dayanıklı, modern ve kesintisiz hizmet verebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Süloğlu Barajı'ndan temin edilecek 8 milyon metreküp içme suyu, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yeni isale hattı ile kente ulaştırılacak.

Proje kapsamında kente daha verimli ve güvenli içme suyunun sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.