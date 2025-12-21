Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılı törenlerle kutlandı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılı törenlerle kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı.

        İnönü İlkokulu önünden Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe başlayan kortej, Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan anıta çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Atatürk'ün Edirne ziyareti sırasında konakladığı Edirne Belediyesindeki "Atatürk Odası" ziyaret edildi.

        Ardından, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca (ATAM) hazırlanan "Atatürk ve Aile" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, beşinci kez Edirne'de açılan serginin büyük emekle hazırlandığını söyledi.

        Sergide yer alan fotoğraf ve belgelerin, Atatürk'ün söylev ve demeçleriyle birleştirildiğini belirten Kılınç, "Malumunuz 2025 Aile Yılı olarak belirlenmişti. Biz de ATAM olarak bu faaliyeti gerçekleştirdik. Nazik davetiniz için teşekkür ederiz." dedi.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan da Atatürk’ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümünde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Ardından Kılınç, açılışı yapılan sergideki fotoğraf ve belgeler hakkında davetlilere bilgi verdi.

        Program, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Salonu'nda Emel-Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Yuvam Edirne, Vatanım Sensin" adlı müzikli gösterisiyle sona erdi.

        Gösteride, Atatürk'ün Edirne'yi ziyareti sırasında kayıtlara geçen sözleri, yapay zeka kullanılarak seslendirildi.

        Törene, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Özgür Özel'i eleştiren İba: "Anlatılan Edirne ile yaşanan Edirne aynı değil...
        Özgür Özel'i eleştiren İba: "Anlatılan Edirne ile yaşanan Edirne aynı değil...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan belediye hizmetlerine eleştiri:
        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan belediye hizmetlerine eleştiri:
        Vali Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü mesajı
        Vali Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yıl dönümü mesajı
        CHP lideri Özel: "Bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterlers...
        CHP lideri Özel: "Bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterlers...
        CHP Lideri Özel'den Yunanistan'a övgü, Türkiye'ye eleştiri
        CHP Lideri Özel'den Yunanistan'a övgü, Türkiye'ye eleştiri