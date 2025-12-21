Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli düzenlendi

        Edirne'de "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli gerçekleştirildi.

        Giriş: 21.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:18
        Edirne'de "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli düzenlendi
        Edirne'de "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli gerçekleştirildi.

        Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, ATAM'ın Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini tüm yönleriyle araştırmak ve bu araştırmaların sonuçlarını yaymak misyonuyla çalıştığını söyledi.

        Panelin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Aralık 1930 tarihinde Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyaretin toplumsal, siyasal ve kültürel yansımalarını bilimsel perspektifle ele almayı amaçladığını belirten Kılınç, "Atatürk'ün Edirne ziyareti, yalnızca bir şehir ziyareti olarak değil, Cumhuriyet'in erken döneminde şekillenen modernleşme anlayışının, bölgesel kalkınma yaklaşımının ve milli birlik fikrinin somut yansıması olarak değerlendirilmelidir." dedi.

        Kılınç, Edirne'nin tarih boyunca stratejik konumu, kültürel birikimi ve tarihsel hafızasıyla özel şehir olduğunu dile getirdi.

        Atatürk'ün Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin onun şehre verdiği önemi gösterdiğini ifade eden Kılınç, "Bu ziyaretler Atatürk'ün Edirne'yi yalnızca geçmişin mirasıyla değil, Cumhuriyet'in geleceğiyle birlikte düşündüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu ziyaretler, Edirne'nin siyasi, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli dönüm noktası niteliği taşımaktadır." diye konuştu.

        Ahmet Kılınç, etkinlik kapsamında Edirne Belediyesi tarihi binasında açılışını gerçekleştirdikleri "Atatürk ve Aile" temalı serginin 29 Aralık'a kadar görülebileceğini kaydetti.

        Ardından "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        Panelde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Veysi Akın "Milli Mücadele'de Atatürk ve Edirne Davası", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve ATAM Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurten Çetin "Atatürk ve Edirne", Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Yılmaz ise "Edirne Atatürk Anıtı" başlıklı sunumlarını yaptı.

        Programa, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

