İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçilerin taleplerini dinledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hacıköy köy kahvehanesinde gerçekleştirilen toplantıda, üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, hayvancılık desteklemeleri ile bitki sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Hacıköy Muhtarı Osman Baş ve ziraat mühendisleri toplantının sonunda çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi.

- Öğrenciler TÜYAP'ı gezdi

İpsalalı öğrenciler İstanbul'daki TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlığın destekleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda gezi programı düzenlendi.

Geziye katılan öğrenciler fuardaki kitapları inceledi, yazarlarla konuşma imkanı buldu.

- Uyanık'tan kursiyerlere ziyaret

İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, İpsala Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.