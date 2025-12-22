Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçilerin taleplerini dinledi.

        Edirne'den kısa kısa
        İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçilerin taleplerini dinledi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hacıköy köy kahvehanesinde gerçekleştirilen toplantıda, üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, hayvancılık desteklemeleri ile bitki sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Hacıköy Muhtarı Osman Baş ve ziraat mühendisleri toplantının sonunda çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi.

        - Öğrenciler TÜYAP'ı gezdi

        İpsalalı öğrenciler İstanbul'daki TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

        İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlığın destekleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda gezi programı düzenlendi.

        Geziye katılan öğrenciler fuardaki kitapları inceledi, yazarlarla konuşma imkanı buldu.

        - Uyanık'tan kursiyerlere ziyaret

        İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, İpsala Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyanık, İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Recep Kolcu ile seramik kursuna ziyarette bulundu.

        Kursiyerlerle sohbet eden Uyanık, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

