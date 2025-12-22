Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "emekli" oyuncusu parkede genç sporculara örnek oluyor

CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirne DSİ Spor Kulübü'nün 46 yaşındaki "emekli" takım kaptanı Banu Toker, genç sporculara örnek oluyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunun davetiyle geçen yıl Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Edirne ekibinde, takımın emekli oyuncusu Banu Toker dikkati çekiyor.

Bir kız çocuğu annesi Toker'in basketbola olan tutkusu ve azmi takdir topluyor.

Basketboldaki tecrübelerini takım arkadaşlarına aktaran Toker, takımın en küçük oyuncusu lise öğrencisi 15 yaşındaki Berrak Ceylan ve diğer genç oyunculara örnek oluyor.

- "Takım arkadaşlarım öncelikle kızım sayılır"

Banu Toker, AA muhabirine, basketbola 7 yaşında İstanbul'da başladığını ve DSİ altyapısından yetiştiğini söyledi.

Basketbolu çok sevdiğini ve 18 yaşındaki kızını da küçük yaşlarda basketbola başlattığını anlatan Toker, "DSİ'de başladım, DSİ'de bitireceğim. Takım arkadaşlarımdan biri kızımdan 3 yaş küçük. Takım arkadaşlarım öncelikle kızım sayılır. Kaptanlığın yanı sıra onlara bir anne gözüyle bakıyorum. Yeri geldiğinde önce onlara destek oluyorum ancak saha içinde mücadele etmeyen olursa bambaşka bir Banu abla ile karşılaşıyorlar." dedi.

Toker, oyunculuğu bırakınca takımın menajerlik görevini üstlenmeyi istediğini dile getirdi.

Basketbolun hem emeklisi hem de emektarı olduğunu aktaran Toker, "1999 girişli olduğum için, o zamanlar Süper Lig'de oynuyordum. Migros da o sene namağlup lige çıktığım bir takımdır ve benim için yeri çok ayrıdır. O sene başlatılan sigortam sonucu şu an emekliyim." diye konuştu.

Sporun kendisi için bir tutku olduğunu belirten Toker, şunları kaydetti:

"Basketbol tutkusu bambaşka, gönülden kalpten gelen bir iş. İstemek lazım kısacası, basketbolu isteyeceğiz. Kazanalım kaybedelim hiç önemli değil, önemli olan sahada savaşmak. Bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Skora takılmamamız gerekiyor, önceliğimiz savaşmak."

- "Ailecek basketbolu seviyoruz"

Toker'in kızı Beray Toker ise ilkokulda annesinin desteğiyle basketbol oynamaya başladığını belirtti.

Uzun yıllar basketbol ve yüzme sporunu devam ettirdiğini dile getiren Toker, "Bu dönem üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yüzüyorum genelde, basketbolu da takip ediyorum. Annem çok eğlenceli ama katı ve disiplinli. Saha içerisinde nasıl sertse evde de aynı şekilde beni disipline sokmaya çalışıyor. Ailecek basketbolu seviyoruz. Babam da bir süre oynamış ,şu an veteranlar takımında oynuyor." ifadelerini kullandı.