Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "emekli" oyuncusu parkede genç sporculara örnek oluyor

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirne DSİ Spor Kulübü'nün 46 yaşındaki "emekli" takım kaptanı Banu Toker, genç sporculara örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "emekli" oyuncusu parkede genç sporculara örnek oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirne DSİ Spor Kulübü'nün 46 yaşındaki "emekli" takım kaptanı Banu Toker, genç sporculara örnek oluyor.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun davetiyle geçen yıl Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Edirne ekibinde, takımın emekli oyuncusu Banu Toker dikkati çekiyor.

        Bir kız çocuğu annesi Toker'in basketbola olan tutkusu ve azmi takdir topluyor.

        Basketboldaki tecrübelerini takım arkadaşlarına aktaran Toker, takımın en küçük oyuncusu lise öğrencisi 15 yaşındaki Berrak Ceylan ve diğer genç oyunculara örnek oluyor.

        - "Takım arkadaşlarım öncelikle kızım sayılır"

        Banu Toker, AA muhabirine, basketbola 7 yaşında İstanbul'da başladığını ve DSİ altyapısından yetiştiğini söyledi.

        Basketbolu çok sevdiğini ve 18 yaşındaki kızını da küçük yaşlarda basketbola başlattığını anlatan Toker, "DSİ'de başladım, DSİ'de bitireceğim. Takım arkadaşlarımdan biri kızımdan 3 yaş küçük. Takım arkadaşlarım öncelikle kızım sayılır. Kaptanlığın yanı sıra onlara bir anne gözüyle bakıyorum. Yeri geldiğinde önce onlara destek oluyorum ancak saha içinde mücadele etmeyen olursa bambaşka bir Banu abla ile karşılaşıyorlar." dedi.

        Toker, oyunculuğu bırakınca takımın menajerlik görevini üstlenmeyi istediğini dile getirdi.

        Basketbolun hem emeklisi hem de emektarı olduğunu aktaran Toker, "1999 girişli olduğum için, o zamanlar Süper Lig'de oynuyordum. Migros da o sene namağlup lige çıktığım bir takımdır ve benim için yeri çok ayrıdır. O sene başlatılan sigortam sonucu şu an emekliyim." diye konuştu.

        Sporun kendisi için bir tutku olduğunu belirten Toker, şunları kaydetti:

        "Basketbol tutkusu bambaşka, gönülden kalpten gelen bir iş. İstemek lazım kısacası, basketbolu isteyeceğiz. Kazanalım kaybedelim hiç önemli değil, önemli olan sahada savaşmak. Bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Skora takılmamamız gerekiyor, önceliğimiz savaşmak."

        - "Ailecek basketbolu seviyoruz"

        Toker'in kızı Beray Toker ise ilkokulda annesinin desteğiyle basketbol oynamaya başladığını belirtti.

        Uzun yıllar basketbol ve yüzme sporunu devam ettirdiğini dile getiren Toker, "Bu dönem üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yüzüyorum genelde, basketbolu da takip ediyorum. Annem çok eğlenceli ama katı ve disiplinli. Saha içerisinde nasıl sertse evde de aynı şekilde beni disipline sokmaya çalışıyor. Ailecek basketbolu seviyoruz. Babam da bir süre oynamış ,şu an veteranlar takımında oynuyor." ifadelerini kullandı.

        - "Takım arkadaşlarına çok şey katıyor"

        Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç, takım kaptanının basketbolda yaşın bir ölçü olmadığını gösterdiğini belirtti.

        Toker'in saha içinin yanı sıra saha dışında da genç sporculara örnek olduğunu kaydeden Tulmaç, "Kaptanımız en genç oyuncudan bile daha hırslı, daha formda ve canla başla mücadele ediyor. Sporcu kişiliğinden dolayı takım arkadaşlarına çok şey katıyor. Aynı zamanda yaşı küçük sporcuları hem annelik hem de ablalık duygusuyla yönlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Ceplerindeki 200 bin euro değerindeki altın ve platin takılarla sınırda yak...
        Ceplerindeki 200 bin euro değerindeki altın ve platin takılarla sınırda yak...
        Fotokapanına takılan iki tavşan gülümsetti
        Fotokapanına takılan iki tavşan gülümsetti
        Edirne'de "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli düzenlendi
        Edirne'de "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli düzenlendi
        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
        Edirne'de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı