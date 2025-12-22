AK Parti ve MHP'den CHP Genel Başkanı Özel'in Edirne mitingindeki açıklamalarına tepki

Edirne'de AK Parti ve MHP temsilcileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentte düzenlenen mitingde belediye hizmetlerine ilişkin açıkladığı bilgi ve rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yazılı açıklamasında Özel'in "Edirne Belediyesinin 20 ayda 115 kilometre yol yaptığı" yönündeki ifadelerinin doğru olmadığını ileri sürdü.

Aksal, mitingde paylaşılan rakamlar konusunda Özel'in yanıltıldığını iddia ederek, "Gören var mı, bilen var mı, bu yolları kullanan var mı? Sayın Özgür Özel, sizi çok fena yanıltmışlar. Bırakın 115 kilometreyi, Edirne'de 15 kilometre bile yol yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Özel'in mitingde Edirne için bir "başarı hikayesi" anlattığını belirterek, bunun kentte yaşanan sorunlarla örtüşmediğini savundu.

Kentte cadde ve sokakların kötü durumda olduğunu, altyapı sorunlarının devam ettiğini belirten İba, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Özel başka bir şehirden mi bahsediyor? 'Yol yaptık' diyorsunuz. O 'yol' dediğiniz cadde ve sokaklar traktörle bile geçilemeyecek halde. 'Su sorununu çözüyoruz' diyorsunuz. Kenti susuz bırakan, 2017’den bu yana bakımı yapılmayan ve protokolü dahi imzalanmayan hatları bugün DSİ yapıyor. 'Altyapı bitti' diyorsunuz, Edirneliler her gün patlayan borularla, akmayan musluklarla uğraşırken bu tabloyu kim çizdi size?" MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ise kentte yapılan hizmetleri hiçbir zaman yok saymadıklarını belirtti. Yapılan hizmetlerin üzerine yapılmayanların eklenerek anlatılmasının siyasi ciddiyetten uzak olduğunu savunan Tokluoğlu, "Milletin aklıyla oynamak siyaset değildir. Edirne'nin de Türkiye'nin de ihtiyacı, abartılı rakamlar, sahte kucaklamalar ve sorumsuz çağrılar değil, dürüstlük, ölçü ve devlet aklıdır." ifadelerini kullandı. AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ise Edirne Belediyesinin kentin altyapısal sorunlarını gideremediğini ileri sürdü. Altyapı sorunlarının kent yaşamında zorluklar ortaya çıkardığını savunan Makak, "Özel'e sormak lazım. Sizi neden belediyenizin o meşhur çukurlu sokaklarında, köstebek yuvası caddelerinde ağırlamadılar? O yollara girseniz, seçim otobüsünüzün alt takımları Edirne'nin 'altyapı efsanesine' dayanmazdı da ondan. Siz protokol yolunda gezerken, biz yağmur, çamur demeden o gerçek sokaklarda hemşerilerimizleyiz." değerlendirmesinde bulundu.