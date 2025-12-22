Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç'ı kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli dolayısıyla kente gelen Kılınç, Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Kılınç, ziyarette, ATAM'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Vali Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        - Kardeş Okul Projesi

        Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı Kirkovo ilçesi ile Kardeş Okul Projesi hayata geçirilecek.

        Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ve Enez Milli Eğitim Müdürü Cengiz Aydemir proje kapsamında Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleymanov'u ziyaret etti.

        Proje kapsamında yapılacak öğrenci değişim programları sayesinde soydaşlarla olan bağların güçlendirilmesi, öğrencilerin farklı kültürleri tanıyarak önemli deneyimler kazanması hedefleniyor.

        - AGD'den Doğu Türkistan semineri

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla seminer düzenlendi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, araştırmacı-yazar Abdullah Oğuz, şube binasındaki seminerde yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uygulamaların uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

        Bölgede zorla asimilasyon politikaları, kitlesel gözaltılar ve dini-kültürel haklara yönelik kısıtlamaların sistematik biçimde sürdüğünü ifade eden Oğuz, Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan raporların, bölgede yaşanan hak ihlallerini ortaya koyduğunu kaydetti.

        Doğu Türkistan meselesinin yalnızca bölgesel bir güvenlik konusu olarak ele alınamayacağını belirten Oğuz, uluslararası toplumun konuya yönelik daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

        AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş de Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

        - Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'ye ziyaret

        Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Köse, Karaduman'a çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

        Benzer Haberler

        AK Parti ve MHP'den CHP Genel Başkanı Özel'in Edirne mitingindeki açıklamal...
        AK Parti ve MHP'den CHP Genel Başkanı Özel'in Edirne mitingindeki açıklamal...
        Edirne'de gençlerden insanlık dersi: Engelli vatandaşı kilometrelerce ittil...
        Edirne'de gençlerden insanlık dersi: Engelli vatandaşı kilometrelerce ittil...
        Edirne Valisi Sezer, devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer, devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi
        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "emekli" oyuncusu parkede genç sporculara ör...
        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "emekli" oyuncusu parkede genç sporculara ör...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Ceplerindeki 200 bin euro değerindeki altın ve platin takılarla sınırda yak...
        Ceplerindeki 200 bin euro değerindeki altın ve platin takılarla sınırda yak...