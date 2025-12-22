Habertürk
        Edirne Haberleri

        TGA yönetim kurulu seçimleri tamamlandı

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yönetim kuruluna Edirne'den seçilen otel yöneticisi Murat Başer'i tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:17
        TGA yönetim kurulu seçimleri tamamlandı
        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yönetim kuruluna Edirne'den seçilen otel yöneticisi Murat Başer'i tebrik etti.

        Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara Bölgesi temsilcisi olarak TGA yönetimine seçilen Başer'in Trakya’dan yönetim kuruluna giren ilk isim olduğunu belirtti.

        Bu önemli temsiliyetin, Marmara Bölgesi’nin turizm çeşitliliğinin güçlenmesine ve Edirne’nin sahip olduğu kültürel, tarihi ve gastronomik değerlerin ulusal ve uluslararası ölçekte daha etkin tanıtılmasına güçlü katkılar sunacağına inandığını aktaran Soytürk, "Bu vesileyle Murat Başer’i tebrik ediyor, Türkiye turizmine yön verecek çalışmalara imza atacak yeni TGA Yönetim Kurulu’nun ülkemiz, bölgemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

