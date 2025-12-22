Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan'da hava kirliliğinin yüzde 95 azaldığı belirtildi

        Önceki yıllarda kirli havasıyla gündeme gelen Edirne'nin Keşan ilçesinde hava kirliliğinin yüzde 95 oranında azaldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 17:32 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşan'da hava kirliliğinin yüzde 95 azaldığı belirtildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Önceki yıllarda kirli havasıyla gündeme gelen Edirne'nin Keşan ilçesinde hava kirliliğinin yüzde 95 oranında azaldığı bildirildi.

        Keşan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Erhan Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede hava kirliliğiyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Başaran, Keşan'da hava kirliliğinin geçmiş yıllara oranla yüzde 95 azaldığını ifade etti.

        Hava kirliliği parametrelerinin 24 saat esasına göre sürekli ölçüldüğünü aktaran Başaran, "Hava kirliliği ölçüm istasyonundan 2013 yılından bu yana alınan veriler incelendiğinde, ısınma kaynaklı hava kirliliği parametresi olan kükürtdioksit değerinin yıllık ortalaması 325 mikrogram/metreküp iken, 2024 yılında bu değer 20,9 mikrogram/metreküp olarak ölçülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

        İlçe genelinde büyük oranda doğal gazla ısınma sağlandığını belirten Başaran, buna rağmen kömürle ısınan bazı hane ve iş yerlerinin bulunduğuna dikkati çekti.

        Kömür kullanımının zaman zaman hava kirliliğine yol açtığını vurgulayan Başaran, "Hava kirliliğini etkileyen diğer bir faktör ise ilçemizin sahip olduğu vadi yapısıdır. Özellikle rüzgarların düşük hızlarda estiği günlerde kirlilik ilçemizde hapsolarak birikmektedir." ifadelerini kullandı.

        Başaran, belediye ekiplerinin kazan daireleri ile katı yakıt kullanımına yönelik denetimlerini sürdürdüğünü belirterek İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararlar doğrultusunda, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde soba ve kaloriferlerin saat 10.00'dan sonra, saat 16.00'dan önce yakılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, 2015 yılında Türkiye'deki en kirli havanın Keşan ilçesinde ölçüldüğü belirlenmiş, bazı bilim insanları bu durumu "Keşan'ın havası Çin'le yarışıyor." ifadeleriyle değerlendirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!

        Benzer Haberler

        Edirne'den Avrupa'ya ihraç edilen 'Çeribaşı kirazı' coğrafi işaret tescili...
        Edirne'den Avrupa'ya ihraç edilen 'Çeribaşı kirazı' coğrafi işaret tescili...
        TGA yönetim kurulu seçimleri tamamlandı
        TGA yönetim kurulu seçimleri tamamlandı
        Edirneli ciğerciye "Türkiye'nin en iyi ciğer restoranı" ödülü
        Edirneli ciğerciye "Türkiye'nin en iyi ciğer restoranı" ödülü
        Enez Gala Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
        Enez Gala Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        AK Parti ve MHP'den CHP Genel Başkanı Özel'in Edirne mitingindeki açıklamal...
        AK Parti ve MHP'den CHP Genel Başkanı Özel'in Edirne mitingindeki açıklamal...