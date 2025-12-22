Keşan'da hava kirliliğinin yüzde 95 azaldığı belirtildi

Önceki yıllarda kirli havasıyla gündeme gelen Edirne'nin Keşan ilçesinde hava kirliliğinin yüzde 95 oranında azaldığı bildirildi.

Keşan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Erhan Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede hava kirliliğiyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Başaran, Keşan'da hava kirliliğinin geçmiş yıllara oranla yüzde 95 azaldığını ifade etti.

Hava kirliliği parametrelerinin 24 saat esasına göre sürekli ölçüldüğünü aktaran Başaran, "Hava kirliliği ölçüm istasyonundan 2013 yılından bu yana alınan veriler incelendiğinde, ısınma kaynaklı hava kirliliği parametresi olan kükürtdioksit değerinin yıllık ortalaması 325 mikrogram/metreküp iken, 2024 yılında bu değer 20,9 mikrogram/metreküp olarak ölçülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

İlçe genelinde büyük oranda doğal gazla ısınma sağlandığını belirten Başaran, buna rağmen kömürle ısınan bazı hane ve iş yerlerinin bulunduğuna dikkati çekti.