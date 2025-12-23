Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:26
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Mercan da Köse'ye çalışmalarında başarı diledi.

        Ziyarette, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver de yer aldı.

        - Ak'tan Hatipler'e ziyaret

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’i makamında ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, üniversiteler arası iş birliği imkanları ile ortak akademik çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın da hazır bulundu.

        - Su ürünleri denetimi yapıldı

        Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimi yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor.

        Denetim kapsamında perakende balık satış noktalarında kontroller gerçekleştirildi. Satışa sunulan su ürünlerinin tazeliği, kalitesi ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        Bu kapsamda balık stoklarının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı su ürünlerine ulaşması hedefleniyor.

