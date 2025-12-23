Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mercan da Köse'ye çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver de yer aldı.

- Ak'tan Hatipler'e ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’i makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, üniversiteler arası iş birliği imkanları ile ortak akademik çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın da hazır bulundu.

- Su ürünleri denetimi yapıldı