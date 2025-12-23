Trakya Üniversitesi (TÜ) mezunu eczacı Gülşah Gümrükçü, Altın Havan Ödülü'ne layık görüldü.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eczacı Dergisi organizasyonuyla düzenlenen Altın Havan Ödülleri töreninde 2024-2025 dönemi mezunlarından Gümrükçü, çocuklarda sağlıklı beslenme bilinci ve sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen "TadKit" Projesi'yle ödül kazandı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar da Gümrükçü'ye ödül verilen törene katılarak destek verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Yıldızlar Karması Programı kapsamında geleceğin 20 kadını arasında gösterilen Gümrükçü'yü makamında ağırlayarak tebrik etti.

- Rektör Hatipler'e ziyaret

Bulgaristan Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette eğitim, kültürel ilişkiler ve karşılıklı iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.