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        10. Uluslararası Edirne Maratonu'na kayıtlar devam ediyor

        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun kayıtlarının sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:47 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:56
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        10. Uluslararası Edirne Maratonu'na kayıtlar devam ediyor
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        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun kayıtlarının sürdüğünü belirtti.

        Akdağ, gazetecilere, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla koşulacağını söyledi.

        Maraton için hazırlıkların sürdüğünü belirten Akdağ, "Şu anda 500 civarında kayıt var. Ağustosun son haftasına kadar kayıtlar devam ediyor. Edirne Maratonu’nun bir özelliği var bu coğrafya için. Avrupa Atletizm Birliği’nden 3 yıldız alması önemli bir ayrıcalık. Diğer bir ayrıcalığı da Türkiye’de yapılan uluslararası etkinliklere katılabilmek için bir referans yarış olması. Biz istiyoruz ki bu organizasyonun bu şehirde yaşaması. Çünkü gerçekten çok emek var." diye konuştu.

        Akdağ, maratonun uzun yıllar düzenlenebilmesi için Edirne'den destek beklediklerini dile getirdi.

        Selimiye Meydanı'ndan başlayacak maraton parkurunun değişmediğini ifade eden Akdağ, maratonun başlangıç saati ve kit dağıtım sürecini önümüzdeki günlerde duyuracaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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