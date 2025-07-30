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        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:01
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        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Zübeyde Hanım Caddesi'nde 13 ekip ve 26 personelin katılımıyla yapılan denetime Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

        Denetimde 108 kişi ve 71 araç sorgulandı, 2 araç ve sürücüsüne eksikleri nedeniyle işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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