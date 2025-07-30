Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Denetimde 108 kişi ve 71 araç sorgulandı, 2 araç ve sürücüsüne eksikleri nedeniyle işlem yapıldı.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde 13 ekip ve 26 personelin katılımıyla yapılan denetime Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

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