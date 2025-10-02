Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İpsala'da çeltik üreticileri yerli tohumla yüksek verim elde etti

        İpsala ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.

        Giriş: 02.10.2025 - 10:21 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:21
        İpsala'da çeltik üreticileri yerli tohumla yüksek verim elde etti
        İpsala ilçesinde çeltik hasadı devam ediyor.

        Yenikarpuzlu beldesinde çeltik üreticileri yerli tohumla yüksek ve kaliteli ürün aldıklarını belirtti.

        Üreticilerden Kemal Gergin, AA muhabirine, bu yıl verimin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Gergin,"İri tanede baldo pirinç fiyatları 40-42 lira civarında, orta tanede de 28-30 lira civarında seyrediyor. Verim yönünden güzel bir sezon yaşadık, randıman iyi. Fiyatların biraz daha artmasını bekliyoruz, artacağına da inanıyoruz. Üretimde yerli tohum tercih ettik, yüksek verim elde ettik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

