Edirne'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasköy köyünde İ.U. ile N.S. ve E.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.U, silahla N.S. ve E.K'ye ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, N.S. ve E.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
N.S. ve E.K'nin cenazesi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.U'nun işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.