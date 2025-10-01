Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları başladı

        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:45
        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisinin ekim ayı toplantıları başladı.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından eylül ayının son birleşimine ait tutanak özetleri okundu.

        Gegeoğlu, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, Tarihi Kentler Birliği Toplantısının Edirne'de düzenlenmesinin kent açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

        Birliğin toplantısı dolayısıyla 278 belediye başkanının Edirne'de ağırlandığını belirten Gegeoğlu, "Belediye başkanları toplantı sonrası şehrimizi gezerek tarihi dokuyla ilgili neler yapılabileceğini değerlendirecekler. Hem Edirne'nin tanıtımı hem de kentin tarihi dokusunun gelecek nesillere aktarılabilmesi anlamında toplantının önemi çok büyük." diye konuştu.

        Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, imar barışı konulu komisyon raporu hakkında bilgi verdi.

        Yılmaz, İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında 22 bin 416 aktif, 3 bin 101 iptal edilmiş olmak üzere 25 bin 517 yapı kayıt belgesinin düzenlendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

