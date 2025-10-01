Vatandaşlara trafik eğitimi veren ekipler, genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı, hız kuralları, traktör ve diğer tarım araçlarının sürüş kuralları konularında dinleyenleri bilgilendirdi.

Çeltik tarlasında incelemede bulunan Köse, daha sonra biçerdövere binerek hasat yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Köse, "Damlama Sulama ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında tohum temini yapılan üreticilerden Ersan Fırtına'yı tarlasında ziyaret etti.

