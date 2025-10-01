Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Edirne'de başladı

        Tarihi Kentler Birliğinin 2025 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:01
        Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılış programında yaptığı konuşmada, birliğin Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeleri ortak kültür bilinciyle buluşturan güçlü dayanışma ağı olduğunu söyledi.

        Yavaş, hedeflerinin sadece geçmişin izlerini onarmak değil, aynı zamanda o izlerin anlattığı hikayeyi geleceğe taşımak olduğunu vurguladı.

        Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli şehir olduğunu dile getiren Yavaş, birlik toplantısı dolayısıyla kente gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Kentte ecdat yadigarı pek çok tarihi eser bulunduğunu belirten Yavaş, "Selimiye'den Eski Cami'ye, Üç Şerefeli'den zarif köprülerine kadar her santimetresini korumak ve yarına taşımak boynumuzun borcudur." dedi.

        - Birliğin üye sayısı artıyor

        Yavaş, birliğe üye belediyelerin kentlerindeki tarihi ve kültürel yapıların yaşatılması için projeler hazırladıklarını ifade etti.

        Bu yıl 5 Haziran'da açılan proje çağrısına 107 belediyenin 127 projeyle başvurduğunu anlatan Yavaş, şunları söyledi:

        "Bu güçlü katılım yerel yönetimlerimizin kültürel mirası koruma ve yaşatma konusundaki kararlılığının, aynı zamanda bu alanda oluşturduğumuz dayanışma ruhunun en somut göstergesidir. Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak göreve başladığımız günden itibaren daha önce birliğe üye olmamış belediyelerimizin önemli bir ilgisiyle karşılaştık. Üye sayımız bu süreç içerisinde 480'e yükseldi. Üyelik kararlarını meclislerden almak için süreç başlatan çok sayıda belediyemiz de birliğimize katılacak.

        Bu dayanışma ruhu Anadolu'nun dört bir yanına umut taşıyacak. Tarihi Kentler Birliği, Anadolu'nun derin zenginliğini yansıtabilecek kent dokuları yaratabilmek için çıtayı devamlı yukarıya taşımalı. Bu kapsamda önemli kurumsal bir başlangıç yaptık. Tarihinde ilk kez projeye hibe veren değil, kaliteli projeyi üreten bir süreç başlattık."

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

        Medeniyetlerin ve inançların buluştuğu Edirne'nin zengin kültürel mirasa sahip olduğunu anlatan Gencan, "UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda tüm insanlığın kültürel ve mimari mirasının simgesidir." dedi.

        Açılış programına Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

        Programın ardından meclis toplantısı basına kapalı devem etti.

        Çeşitli panel ve sunumlarla sürecek toplantı, yarın kentin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesiyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

