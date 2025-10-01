Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Edirne'de başladı

Tarihi Kentler Birliğinin 2025 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılış programında yaptığı konuşmada, birliğin Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeleri ortak kültür bilinciyle buluşturan güçlü dayanışma ağı olduğunu söyledi.

Yavaş, hedeflerinin sadece geçmişin izlerini onarmak değil, aynı zamanda o izlerin anlattığı hikayeyi geleceğe taşımak olduğunu vurguladı.

Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli şehir olduğunu dile getiren Yavaş, birlik toplantısı dolayısıyla kente gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kentte ecdat yadigarı pek çok tarihi eser bulunduğunu belirten Yavaş, "Selimiye'den Eski Cami'ye, Üç Şerefeli'den zarif köprülerine kadar her santimetresini korumak ve yarına taşımak boynumuzun borcudur." dedi.

- Birliğin üye sayısı artıyor

Yavaş, birliğe üye belediyelerin kentlerindeki tarihi ve kültürel yapıların yaşatılması için projeler hazırladıklarını ifade etti.

Bu yıl 5 Haziran'da açılan proje çağrısına 107 belediyenin 127 projeyle başvurduğunu anlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Bu güçlü katılım yerel yönetimlerimizin kültürel mirası koruma ve yaşatma konusundaki kararlılığının, aynı zamanda bu alanda oluşturduğumuz dayanışma ruhunun en somut göstergesidir. Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak göreve başladığımız günden itibaren daha önce birliğe üye olmamış belediyelerimizin önemli bir ilgisiyle karşılaştık. Üye sayımız bu süreç içerisinde 480'e yükseldi. Üyelik kararlarını meclislerden almak için süreç başlatan çok sayıda belediyemiz de birliğimize katılacak.

Bu dayanışma ruhu Anadolu'nun dört bir yanına umut taşıyacak. Tarihi Kentler Birliği, Anadolu'nun derin zenginliğini yansıtabilecek kent dokuları yaratabilmek için çıtayı devamlı yukarıya taşımalı. Bu kapsamda önemli kurumsal bir başlangıç yaptık. Tarihinde ilk kez projeye hibe veren değil, kaliteli projeyi üreten bir süreç başlattık."