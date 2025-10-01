Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Edirne'nin Havsa ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan kadın 20 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 22:21 Güncelleme: 01.10.2025 - 22:21
        Edirne'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
        Edirne'nin Havsa ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan kadın 20 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Eylül'de, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç. (27) tarafından bıçakla yaralanan anne H.Ç. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        H.Ç, Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

        - Olay

        Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç. (27) ile ağabeyi K.Ç. (29) arasında yemek yedikleri sırada tartışma çıkmış, odasına giden O.Ç. burada yangın çıkarmıştı.

        Bu sırada O.Ç. kendisini sakinleştirmeye çalışan ağabeyi ile annesi H.Ç ve babası S.Ç'yi bıçakla yaralamış, hastaneye kaldırılan aile fertlerinden K.Ç. ile S.Ç. ayakta tedavi edilmiş, vücudunda yanıklar da bulunan ve bıçaklama sonucu ağır yaralanan anne H.Ç. tedavi altına alınmıştı.

        Gözaltına alınan zanlı O.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

