        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Belediye Başkanı Gencan kentteki su kesintilerine ilişkin açıklamada bulundu:

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kente su sağlanan hatlarda sorun yaşandığı taktirde onarım yapılana kadar planlı su kesintisi yapılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 20:34 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:35
        Edirne Belediye Başkanı Gencan kentteki su kesintilerine ilişkin açıklamada bulundu:
        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kente su sağlanan hatlarda sorun yaşandığı taktirde onarım yapılana kadar planlı su kesintisi yapılacağını belirtti.

        Gencan, Kayalıköy Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde gazetecilere, kentin su ihtiyacının karşılandığı Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin 800 metreküpe kadar düştüğünü söyledi.

        Kayalıköy Barajı'ndan su alınamaz duruma gelindiğini belirten Gencan, "Bunu öngördüğümüz için uzunca bir süredir Süloğlu hattımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süloğlu hattı eski ve 20'den fazla arızayla karşılaştık ve buradaki arızaları giderdik. Şu anda da Kayalı hattını kapatıp Süloğlu hattına geçtik. Hedeflediğimiz Süloğlu Barajı'ndan saatte 1000 metreküp su alabilmek. An itibariyle seviye 700 metreküpe kadar geldi." dedi.

        Gencan, su kesintileriyle ilgili iki senaryonun olduğuna değindi.

        Süloğlu hattı ve kuyulardan gelen suyla saatte 1000 metreküp su alımı yapıldığında kesinti yaşanmayacağını anlatan Gencan, "Ancak kötü senaryo ise bu hat eski bir hat. Herhangi bir sorun yaşarsak bu sıkıntıdan dolayı hattın bir onarıma ihtiyacı olacak. Şehrimizde 24 saatlik bir su kesintisiyle karşı karşıya kalacağız. Bunu da önceden hemşerilerime bildirmek istedim. Olumsuz bir durum olduğunda en az 24 saatlik bir kesintiyle karşılaşabileceğiz. Her an sahadayız bu konuyla mücadele etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Gencan, su konusunun siyaset malzemesi olmaması gerektiğini belirterek, ekiplerin vatandaşlara suyu ulaştırmak için 24 saat sahada olduğunu kaydetti.

        Yeni yerleşim bölgesinin yüksek kesimlerindeki alanlarda kesintilerin yaşandığını ve tankerlerle apartmanların depolarına da su takviyesi yapıldığını belirten Gencan, Tekirdağ ekiplerinin de bu konuda destek verdiğini anlattı.

        "Planlı su kesintileri yaşanacak mı?" sorusuna Gencan, "Süloğlu ve Kayalıköy hattında büyük ölçekli bir problem yaşarsak, kuraklık devam ederse ve kuyulara dönersek planlı kesintiye gitmek durumunda kalacağız." yanıtını verdi.

        Kaynak
Anadolu Ajansı
Giriş: 02.10.2025 - 20:34 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:35

