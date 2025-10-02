Edirne İl Genel Meclisinde köyden kente göç tartışıldı

Edirne İl Genel Meclisi toplantısında, kırsal alanlardan kent merkezine göçün sebepleri ve etkileri ele alındı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, önceki birleşime ait tutanak özeti okundu.

Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül, köyden kente göçün nedenlerine ilişkin rapor sundu. Edirne nüfusunun yaklaşık yüzde 23,5’inin kırsalda yaşadığını belirten Sarıgül, “Son 17 yılda köy nüfusunda yüzde 3,6 oranında azalma yaşandı. Kent merkezlerine olan göç hızla devam ediyor. Bu göçün temel sebepleri arasında eğitim imkanları, iş bulma zorlukları, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal yaşamın kırsalda yetersizliği öne çıkıyor.” dedi.

Sarıgül, özellikle genç nüfusun azalmasının kırsal ekonomiyi olumsuz etkilediğini, köylerde yaşlı nüfus oranının arttığını ifade etti.

Edirne'nin 0-24 yaş arası genç nüfus oranının Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldığını belirten Sarıgül, "Bu durum tarım ve yerel ekonominin zayıflamasına yol açıyor. Göçü önlemek amacıyla kırsal kalkınmaya yönelik önlemler alınmalı. Bunlar arasında köylerde iş ve sosyal yaşamın canlandırılması, tarımsal ürünlerin modernizasyonu ve markalaştırılması, kırsal turizmin desteklenmesi ve dijital altyapının güçlendirilmesi yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.