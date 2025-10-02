Edirne'de FETÖ şüphelileri bir evde düzensiz göçmenlerle yakalandı
Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 FETÖ zanlısı ile 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası Çavuşbey Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
FETÖ zanlılarıyla aynı evde bulunan 15 düzensiz göçmen, Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.
