Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de FETÖ şüphelileri bir evde düzensiz göçmenlerle yakalandı

        Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 FETÖ zanlısı ile 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de FETÖ şüphelileri bir evde düzensiz göçmenlerle yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 FETÖ zanlısı ile 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası Çavuşbey Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

        FETÖ zanlılarıyla aynı evde bulunan 15 düzensiz göçmen, Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Köy meydanında 2 arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Köy meydanında 2 arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Edirne'de bir evde 15 kaçak göçmen ile 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de bir evde 15 kaçak göçmen ile 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne İl Genel Meclisinde köyden kente göç tartışıldı
        Edirne İl Genel Meclisinde köyden kente göç tartışıldı
        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuk...
        Edirne'de çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuk...
        Marmara Bölgesi'nin batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Marmara Bölgesi'nin batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
        Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu