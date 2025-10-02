Fenerbahçe - Nice maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransız temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe gibi Benfica'ya elenen Nice, Avrupa Ligi ilk maçında da sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri
Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos
Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertlilere konuk olan Nice ise 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe gibi Benfica'ya elenen Nice, Avrupa Ligi ilk maçında da sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olmuştu.
TEK EKSİK DURAN
Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun
FENERBAHÇE, AVRUPA'DA KADIKÖY PERFORMANSINA GÜVENİYOR
Fransız ekibi Nice'i ağırlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu. Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.
AVRUPA'DA 292. MAÇ
Fransız temsilcisi Nice'i konuk eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkıyor.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü.