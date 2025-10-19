Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları son gün müsabakaları başladı

        Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları son gün müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 10:45 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları son gün müsabakaları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları son gün müsabakaları başladı.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun son gün yarışları öncesi sporcular ısındı.

        Organizasyonun final gününde sporcular, farklı kategorilerdeki yarışlarda mücadele ediyor.

        Şampiyona, 300 sporcunun katıldığı yarışların ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne Valisi Sezer'den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Meriç'te 'Fıstık Festivali' başladı
        Meriç'te 'Fıstık Festivali' başladı
        Edirne'de düzenlenen fıstık festivalinde "en güzel fıstık" seçildi
        Edirne'de düzenlenen fıstık festivalinde "en güzel fıstık" seçildi
        Türkiye Kupası Kürek Yarışları
        Türkiye Kupası Kürek Yarışları