Edirne'de Muhtarlar Günü kutlandı

Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonunun Hükümet Caddesi'ndeki binası önünde toplanan muhtarlar, Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Muhtarlar ve Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkan Yardımcısı Seçkin Sütcan, muhtarlık müessesinin devletin vatandaşa uzanan eli ve milletin devlete duyduğu güvenin teminatı olduğunu söyledi.

Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman ise demokrasinin ilk halkasını oluşturan, vatandaşa uzanan en yakın el olan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Nesrin Günay da muhtarlığın sevgi, sabır, adalet ve fedakarlıkla yürütülen kıymetli bir görev olduğunu dile getirdi.