        Edirne Haberleri

        Edirne'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:45
        Edirne'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

        Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonunun Hükümet Caddesi'ndeki binası önünde toplanan muhtarlar, Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Muhtarlar ve Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkan Yardımcısı Seçkin Sütcan, muhtarlık müessesinin devletin vatandaşa uzanan eli ve milletin devlete duyduğu güvenin teminatı olduğunu söyledi.

        Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman ise demokrasinin ilk halkasını oluşturan, vatandaşa uzanan en yakın el olan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladığını belirtti.

        Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Nesrin Günay da muhtarlığın sevgi, sabır, adalet ve fedakarlıkla yürütülen kıymetli bir görev olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

