        Edirne Haberleri

        Edirne'de polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

        Giriş: 02.11.2025 - 14:36 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:36
        Edirne'de polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı
        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kıyık Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.

        Sivil ekiplerin de katıldığı denetimde yüksek sesle müzik dinleyen ve eksikleri olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerin kentin farklı bölgelerinde süreceği belirtildi.

