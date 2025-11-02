Edirne'de polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kıyık Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Sivil ekiplerin de katıldığı denetimde yüksek sesle müzik dinleyen ve eksikleri olan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin kentin farklı bölgelerinde süreceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.