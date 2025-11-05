Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2025 Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2025 Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen eğitimde, güvenli internet, dijital suçlar, siber zorbalık ve kadına yönelik şiddet ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Eğitime müdürlük personeli katıldı.

        - Sağlık çalışanlarından Özcan'a ziyaret

        Keşan Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Özcan, sağlık çalışanlarına ziyaretleri için teşekkür etti.

        Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına gece gündüz demeden görev yapan sağlık emekçilerinin, insan hayatına dokunan en kutsal mesleklerden birini icra ettiğini aktaran Özcan, "Emekleri, gayretleri ve insanlık adına verdikleri mücadele için tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        Benzer Haberler

        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 4 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 4 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de, çeltik saplarından yakıt üretilecek
        Edirne'de, çeltik saplarından yakıt üretilecek
        Edirne'de çeltik saplarından yakıt üretilmesi amacıyla tesis kurulacak
        Edirne'de çeltik saplarından yakıt üretilmesi amacıyla tesis kurulacak
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor