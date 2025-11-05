Türkiye'de yaklaşık 33 bin hasta organ nakli bekliyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye'de yaklaşık 33 bin hastanın organ nakli beklediğini söyledi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, kronik hastalıklar ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bazı hastaların organ nakline ihtiyaç duyar hale geldiğini ifade etti.

Böbrek başta olmak üzere karaciğer, kalp ve benzeri organların nakline ihtiyaç duyan hasta sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Üstündağ, binlerce hastanın yaşama tutunmak için nakil beklediğini dile getirdi.

Organ naklinin hastalar için en iyi tedavi yöntemi olduğunu belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaklaşık 33 bin vatandaşımız organlarındaki bozuklukların son döneme ulaşmış olması nedeniyle organ nakli bekliyor. Organ nakli bekleyen hastalar arasında birinci sırada böbrek hastaları geliyor. Türkiye'de 25 bin 651 hasta böbrek nakli bekliyor, böbreği takiben 2 bin 504 hasta karaciğer nakli bekliyor. Kalp nakli bekleyen hasta sayısı 1540, pankreas nakli bekleyen 230, akciğer nakli bekleyen 210, 2 bin 800'e yakın kornea nakli bekleyen hastamız var. Yaklaşık 33 bin hastamız bu organların naklini olup, yaşama tutunmayı ve yeni bir baharı başlatmak istiyorlar."