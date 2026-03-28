        Türkiye'deki çifte vatandaşlara 19 Nisan Bulgaristan seçimleri için "sandığa gidin" çağrısı

        CİHAN DEMİRCİ - Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, 19 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak milletvekili seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısında bulundu.

        Giriş: 28.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Bulgaristan'ın erken genel seçim sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Güneş, ülkede siyasal zeminin uzun süredir çıkmazda olduğunu söyledi.

        Kurulan hükümetlerin devamlılık sağlayamadığını belirten Güneş, bu nedenle 19 Nisan'da yeniden sandığa gidileceğini ifade etti.

        Trakya'da yaşayan soydaşların seçimlere katılımının önemine işaret eden Güneş, "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan soydaşlarımızın seçimlere katılım sağlamalarını istiyoruz. Soydaşlarımız oylarına sahip çıkmalı, anayasal hak olan oy verme işlemini gerçekleştirmelidir. Yoğun katılım bizim için çok önemli." dedi.

        - "Herkesi sandık başına bekliyoruz"

        Bulgaristan'ın çifte vatandaşlara yönelik sandık sınırlaması getirmesini eleştiren Güneş, bu duruma karşı daha güçlü katılım çağrısında bulundu.

        Son yıllarda koalisyon hükümetlerinin kurulduğunu ancak bu hükümetlerin uzun ömürlü olamadığını aktaran Güneş, yaşanan siyasi anlaşmazlıklar ve protestoların ardından hükümetlerin istifa ettiğini ve ülkenin yeniden seçime gittiğini dile getirdi.

        Güneş, Bulgaristan'daki haklarını savunmak isteyenlerin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "'Ben de Bulgaristan vatandaşıyım' diyen ve hakkına, hukukuna, siyasetine sahip çıkmak isteyen herkesi 19 Nisan Pazar günü sandık başına bekliyoruz. Haklarımızı koruyabilmenin tek yolu sandıktır. Sandık olmazsa hak ve hukukumuzu elde edemeyiz. Avrupa'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları rahatça oy kullanabilirken, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayanlara kısıtlama getirilmesi büyük bir ayrımcılıktır."

        - "Bir oy deyip geçiştirmeyin"

        Çifte vatandaşların bu seçimde de yüksek katılım göstermesi gerektiğini belirten Güneş, Edirne ve ilçelerinde yaşayan seçmenlerin yalnızca Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğunda kurulacak sandıkta oy kullanabileceğini ifade etti.

        Türkiye'de yaklaşık 100 bin, Trakya'da 10 bin ve Edirne'de 3 bini aşkın çifte vatandaş bulunduğunu aktaran Güneş, "Oy bizim için çok değerli. Bir oy, kaderi belirler. Oy kullanırsak bir sonraki seçimde belki daha fazla sandık hakkı elde ederiz. 'Ben de buradayım' demek için sandığa gitmeliyiz. 'Bir oy' deyip geçiştirmeyin, hakkınızı kullanın." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
