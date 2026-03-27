Edirne'de kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Edirne'de kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.Y'nin kullandığı 59 AOA 316 plakalı motosiklet Şükrüpaşa Mahallesi'nde S.E'nin idaresindeki 22 DU 060 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle E.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise ifade için polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.