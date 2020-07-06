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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

DHA

Okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 1 haftada 2 kere girdiği okul binasından hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İ.K. (17), tutuklandı.<br>Hırsızlık olayları, 25 ve 28 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlık Dere Mevkii´ndeki Şehit Er Akın Buluş İlkokulu´nda meydana geldi. Her iki hırsızlık olayında okuldaki tuvaletlerde musluk bataryaları, floresan aydınlatmaları ile Atatürk büstünün çevresindeki spot lambaları çalındı. Ayrıca okuldaki dolaplar ile güvenlik kameralarına da zarar verildi. İhbar üzerine inceleme başlatan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okuldan hırsızlık yaparak, binadaki eşyalara zarar veren şüphelinin İ.K. olduğunu belirledi. İ.K. okulla aynı bölgede olan 700 Evler Konutları´ndaki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-07-06 19:03:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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