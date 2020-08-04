Trakya Üniversitesi Balkanlara seslenecek

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nde kurulan modern stüdyoları, üstün teknik donanımı, zengin müzik arşivi ve teknolojik altyapısıyla üniversitenin, kentin, bölgenin ve Balkanların vizyonuna yeni bir soluk getirecek “Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Günebakan”da tecrübeli öğretim görevlileri görev yapacak.

Edirne’nin ve bölgenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak, Trakya Üniversitesi’nde hayata geçirilen çalışmaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarmak, eğitsel faaliyetler gerçekleştirmek, kentin ve bölgenin güçlü sesini tüm dünyaya ulaştırmak amacıyla kurulan “Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Günebakan” internet ortamında (www.trakya.edu.tr adresindeki “Radyo Günebakan Canlı Dinle” bağlantısı) test yayınına başladı.



Balkanların vizyonuna yeni bir soluk getirecek

Hali hazırda sadece müzik yayınıyla devam eden test sürecinin tamamlanmasının ardından, kısa süre içerisinde FM 108.0 frekansı üzerinden tüm bölgeye, internet üzerinden ise Balkanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayın yapacak olan Radyo Günebakan, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nde kurulan modern stüdyoları, üstün teknik donanımı, zengin müzik arşivi ve teknolojik altyapısıyla üniversitenin, kentin, bölgenin ve Balkanların vizyonuna yeni bir soluk getirecek.



Tecrübeli öğretim görevlileri görev yapacak

Kar amacı gütmeden Trakya Üniversitesi Rektörlüğü çatısı altında yayın hayatına başlayan, ufuk açacak zengin program içeriğiyle tüm dinleyicilerin yaşamına değer katacak olan Radyo Günebakan’da, radyoculuk geçmişi bulunan tecrübeli bir ekip görev yapacak. Radyo Günebakan’ın Genel Yayın Yönetmenliği görevini Dr. Öğretim Üyesi Başar Hatırnaz üstlenirken, Program Sorumlusu Öğr. Gör. Nur Yılmaz Ercin, Teknik Departman Sorumlusu ise Öğr. Gör. Fatih Ök olacak. Program yapımcıları ile birlikte ekibi her geçen gün daha da genişleyecek olan Radyo Günebakan’da, Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı ve Öğr. Gör. Güven Çentik idari ve teknik departmanda, Öğr. Gör. Rüya Delice program departmanında sorumluluk üstlenirken Zekiye Taş teknisyen olarak görev alacak. Logo tasarımını Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İlter Alkan’ın yaptığı Radyo Günebakan, Trakya Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi ile iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürütecek.



Tüm paydaşlara açık olacak

Aynı zamanda bir eğitim işlevine sahip olan Radyo Günebakan, Trakya Üniversitesi’nin öğrencilerine radyoculuk alanında çok önemli bir tecrübe kazanma olanağı sunacak. Radyo Günebakan’ın kapıları, yayın ilkeleri ve yayın politikası doğrultusunda, Üniversite, kent ve bölgedeki tüm paydaşlara açık olacak.



Bölge halkını nitelikli yayınlarla buluşturacak

Radyo Günebakan’ın test yayını sürecindeki ilk ziyaretçisi olan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, radyonun stüdyolarını ve kayıt odalarını gezerek incelemelerde bulundu. Radyo Günebakan Genel Yayın Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Başar Hatırnaz’dan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversitemiz ve kentimiz için bir pencere görevi üstlenecek olan radyomuz bilimsel, akademik, sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel program karmasıyla öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi, idari ekibimizi ve elbette bölge halkını nitelikli yayınlarla buluşturacak” dedi.



İlk konuk rektör Tabakoğlu olacak

Radyonun ilk programlarından biri “Geleceğe Köprü” ismindeki program olacak. Trakya Üniversitesi’nin sloganından esinlenerek tasarlanan programın ilk konuğu ise Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olacak. Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda geçmişten bugüne Trakya Üniversitesi’ni, üniversitede yaşanan değişimi anlatarak, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi vererek, tercih sürecindeki aday öğrencilere seslenecek.

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