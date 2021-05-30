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Edirne'de, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

DHA

Edirne'de, kamyonetin çarptığı motosikletli öldü


Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Güner Savcu (42), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Enez sahili yolunda meydana geldi. Enez sahili yolunda ilerleyen S.Ç. yönetimindeki 81 FA 484 plakalı kamyonet, Güner Savcu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Savcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Güner Savcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Savcu´nun cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Kamyonet sürücüsü S.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Güner Savcu´nun, Enez Belediyesi´nde çalıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2021-05-30 22:25:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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