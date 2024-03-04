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        Ayçiçeği üretiminde bilinçsiz ilaçlama arıları öldürüyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli, ayçiçeği üretiminde bilinçsiz ilaçlamanın arılara zarar verdiğini belirterek, bu nedenle önerilen ilaçların kullanılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:54
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        Ayçiçeği üretiminde bilinçsiz ilaçlama arıları öldürüyor
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli, ayçiçeği üretiminde bilinçsiz ilaçlamanın arılara zarar verdiğini belirterek, bu nedenle önerilen ilaçların kullanılması gerektiğini söyledi.

        Önemli, AA muhabirine, doğa döngüsünün başında arıların geldiğini ifade etti.

        Arılar ve döllenme olmadığı zaman üretimin devam etmesinin mümkün olmadığını anlatan Önemli, tarımda bilinçsiz şekilde kullanılan ilaçların toplu arı ölümlerine neden olduğuna dikkati çekti.

        Önemli, çiftçilerin tarım faaliyetlerini arılara zarar vermeyecek yöntemle yapması gerektiğini dile getirerek, "Özellikle tohumda kullanılan insektisit (böcek ilacı) türü ilaçlar arıları çok etkiliyor." dedi.

        Ayçiçeğinde böcekle mücadele için ilaçları bilinçsiz kullanan üreticilerin, en büyük yardımcıları arılara zarar verdiğine işaret eden Önemli, şunları kaydetti:

        "İnsektisit türü ilaçlar büyük kayıplara yol açabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının onayladığı ve önerdiği ilaçların kullanılması gerekiyor. Bazen kaçak ilaçlar da kullanabiliyorlar. Üreticilerin bilinçli olması gerekiyor. Bakanlık tarafından gerekli tedbirler ve denetlemeler de yapılıyor. Üreticiler bazen gereğinden fazla ilaç kullanabiliyor, buna çok dikkat edilmesi gerekiyor.

        Gereğinden fazla ilaç kullanımı arıları, dolayısıyla da doğanın dengesini bozuyor. Arılar döllenme problemleri yaşıyor. Bir bakıyoruz ayçiçeği tarlası boş kalmış, çünkü döllenme olmamış. Çeşitte de problem varsa arıların zarar görmesiyle birleşiyor bu durum ve bomboş bir tarlayla karşı karşıya kalabiliyoruz."

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