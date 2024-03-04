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        Kilo fazlası olanlar Obezite Okulunda sağlıklı zayıflıyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de kilo fazlası olanlar, Obezite Okulunda uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme ve spor programlarıyla sağlıklı zayıflıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:24
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        Kilo fazlası olanlar Obezite Okulunda sağlıklı zayıflıyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de kilo fazlası olanlar, Obezite Okulunda uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme ve spor programlarıyla sağlıklı zayıflıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi ve Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezindeki okul programlarında, "Sağlık için sağlıkla zayıfla" sloganıyla katılımcılara yılda 3 kez 4'er aylık eğitimler veriliyor.

        Obezite Okuluna başvuranlar detaylı muayeneden geçiriliyor, sonuçlara göre kişiye özel bireysel diyet programları hazırlanıyor. Eğitimler kapsamında düzenli egzersiz yapan ve dengeli beslenmeye yönlendirilen katılımcılar sağlıklı kilo veriyor.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, günün önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

        Obezitenin önemli bir halk sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Obezite salgın boyutuna ulaşmış bir durumda. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2030 yılında yaklaşık 1 milyar insan obez olacak. Dünya Obezite Federasyonunun verilerine göre ise 2035 yılında 2 milyar insan obez olacak. Obezite beraberinde yüksek tansiyon, şeker hastalığı, inme ve bazı kanser çeşitlerine yatkınlığı getirecek." dedi.

        Yıldırım, hareketli yaşam ve sağlıklı beslenmeyle obezitenin önüne geçilebileceğini ifade etti.

        Edirne'de obeziteyle mücadelede kararlı olduklarını anlatan Yıldırım, Obezite Okulunda vatandaşların kilo vermelerini sağlayıp sağlıklı yaşama yönlendirdiklerini dile getirdi.

        - "Kilo verme hızımız artarak devam ediyor"

        Okulun belli periyotlarda açıldığını ve eğitimlerin 12 hafta sürdüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Okulumuzda doktorumuz, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz ve psikoloğumuz var. İlk olarak doktorumuz tüm katılımcıların tetkiklerini yapıyor. Ardından diyetisyenimiz tarafından bireysel programlar hazırlanıyor. Psikoloğumuz hem bireysel hem de toplu olarak görüşmeler yapıp katılımcıların motivasyonlarını artırıyor. Fizyoterapistimiz de eğitimler verip spor aktiviteleri yaptırıyor.

        2023 yılında toplam 6 dönemde 80 vatandaşımız eğitim aldı, toplam 240,1 kilo verdiler. Sadece kilo vermediler aynı zamanda sağlıklı beslenerek hareket etmeyi ve sağlıklı yaşamayı öğrendiler. Bu yıl da ilk eğitimlerde 26 kişi toplam 94,5 kilo verdi. Kilo verme hızımız artarak devam ediyor. Katılan herkes okuldan mutlu ayrılıyor."

        - Katılımcılar eğitimlerden memnun

        Okulda eğitim alan 64 yaşındaki İsmihan Coşkun, kilo problemini uzmanlar eşliğindeki çalışmalarla yenmeye çalıştığını söyledi.

        Eğitimlerin güzel geçtiğini belirten Coşkun, "Spor programlarımız oluyor, sağlıklı yaşamla ilgili eğitimler alıyoruz. 2 dönem boyunca eğitimlere katıldım. Bu sürede 5 kilo verdim, bunun yanında kendimi çok dinç ve sağlıklı hissediyorum. Çok faydasını gördüm." diye konuştu.

        Hayatının düzene girdiğini aktaran Coşkun, sağlıklı yaşam için herkese eğitimlere katılma çağrısında bulundu.

        Şükrüye Mayalık da eğitimlerin çok faydasını gördüğünü dile getirdi.

        Kilo vermenin yanı sıra diğer sağlık sorunlarında da iyileşme yaşandığını belirten Mayalık, "Hocalarımız bire bir bizimle ilgileniyor. Kolumda yaşadığım problemi sporla çözdüm. İki dönem okula geldim. Yaklaşık 6 kilo verdim, hareket kabiliyetim arttı. Tüm hocalarımızdan çok memnunuz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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