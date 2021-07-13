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Edirne’de aşı başarısı sonuç verdi Edirneliler mavi kategoride kalmak istiyor

İHA

Edirne’de aşı başarısı sonuç verdi Edirneliler mavi kategoride kalmak istiyor

Türkiye'de en çok aşılanan 4. il konumundaki Edirne mavi kategoride yer aldı. Vatandaşlar, mavi kategoride kalmak istediklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığı korona virüs verilerini ve aşılama sayısını içeren güncel tabloyu dün açıkladı. Buna göre, birinci doz aşı Türkiye ortalaması yüzde 61.16, ikinci doz ortalaması yüzde 28.26, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 58 milyon 594 bin 137 olduğu bildirildi. Son verilerle Edirne de Türkiye'de en çok aşılanan 4. il oldu. En yüksek aşılama oranına sahip ilk üç ilse, Muğla, Çanakkale, Kırklareli oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Edirne ile ilgili paylaşımında, “Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75’inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun” açıklamasını yaptı. Bakan Koca’nın paylaşımı kentte takdirle karşılandı.

“Herkesin aşı olmasını istiyoruz”
Aşı olan vatandaşlardan Alper Akgün, “Bütün herkesin aşı olması gerektiğini düşüyorum. Pandemi salgınının bitmesi açısından ve tekrar mavi kategoriye döndüğümüz için mutluyuz. İl olarak daha da ileriye gidip yüzde yüzleri de görürüz inşallah. Edirne halkımım aşı konusunda duyarlılığı var. Aşı konusunda işte korona virüsü atlatan arkadaşlarımız var. Korona virüsü atlatıp tekrar aşı olmak istiyorlar” dedi.

“Hala aşı olmamış insanları anlamıyorum”
Aşısını olan öğretmen Efe Doğan ise "Hala aşı olmamış insanları anlamıyorum. Sonuçta ayağımıza kadar gelen bir fırsat var. Toplum sağlığı için hepimizin sağlığı için hepimizi aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Üçüncü aşısını yaptıran vatandaşlardan Şükrü Arabacı da "Edirne’nin mavi kategoride olması çok güzel çok sevindirici bir şey, ben 2. aşımı olmuştum, şimdide 3. doz aşımı oldum. Bizim gibi yaşlı vatandaşlarımızın 3. aşılarını olmalarını tercih ederim. Her ihtimalle karşı kendilerini garantiye almaları gerekiyor. Bizde onu düşünerek bugün 3. Aşımızı olduk. Bildiğim kadarıyla Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’de aynı şekilde mavi kategoriye geçmiş iller, buda Trakya’nın ne kadar bilinçli insanlar topluluğuna sahip olduğunu göstermektedir. Çok güzel ve sevindirici bir şey” ifadelerini kullandı.

Yüzde 75 başarı
Edirne ilini güvenli bulduğunu ve aşılama oranında başarılı bir il olduğunu aktaran Tuncay Danacıoğlu, “Açıkçası biz dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dinledikten sonra ve buradaki aşılama oranının yüksek oluşundan dolayı şehri daha güvenli bulduğumuz için Edirne’ye ziyaret gerçekleştirip, gezmeye geldik. Buraları gezip gideceğiz. Edirne’de aşılama oranının da yüzde 75’ten fazla olması gayet güzel. En azından salgının önlenmesinden ve bulaşın önlenmesinden ve kontrolün sağlanması açısından gerçekten çok iyi bir başarıdır. Bir yandan da Edirne’nin başarılı bir il olduğunu ve Türkiye ortalamasına göre baktığımızda yüzde 75 gayet başarılı bir oran olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

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