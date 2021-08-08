Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emir öldü; kaza anı kamerada 

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Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emir Özölmez (18) hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesinde Kızılmescit Sokak ile Polisoğlu Sokak´ın kesiştiği noktada meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 22 LV 614 plakalı R.T. yönetimindeki otomobil ile 22 ABB 900 plakalı Emir Özölmez'in (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Emir Özölmez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, arkasındaki A.E.'nin ise tedavisi sürüyor. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Emir Özölmez'in motosikletinin otomobille çarpışması, savrularak yol kenarında park halindeki kamyonetin altına girmesi yer alıyor. Kazadan yar almadan kurtulan otomobil sürücüsü ise ifadesi için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-08-08 18:12:55



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