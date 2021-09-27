Edirne´deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış yapmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı.
Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri eski doktor R.A., mali müşavir S.G. ve asistan hemşire S.G. ile organizatör A.G.´yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asistan hemşire S.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken, eski doktor R.A., mali müşavir S.G. ve organizatör A.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-09-27 10:29:07
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