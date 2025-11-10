Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Edirne tava ciğerinin garnitürü acı biberi lokumla birleştirdi

        Edirne tava ciğerinin garnitürü acı biberi lokumla birleştirdi

        Edirne'de 67 yaşındaki şekerleme ustası Arif Meriç, kentin coğrafi işaret tescilli meşhur tava ciğerinin yanında sunulan Karaağaç acı biberini, lokumla birleştirdi. Acı biberli lokuma 'Dünya Hali' adını veren Meriç, "Önce tatlandırıyor, 'ha bunda acı falan yok' diyor müşteri. Ondan sonra bakıyorum gözlerinden mutluluk gözyaşı geliyor. Tatlı acı, ikisi bir arada. Bu bir 'dünya hali' lokumudur" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 10.11.2025 - 10:59
        Tava ciğerinin acısını lokumla birleştirdi
        Edirne'de yaklaşık 50 yıldır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, torunlarının tavsiyesiyle Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğerin yanında garnitür olarak sunulan Karaağaç acı biberini lokumla birleştirdi.

        Edirne’de sadece Karaağaç Mahallesi’nde ata tohumuyla üretilen acı biberle lokumu karıştıran Meriç, önce kendisi tattı, ardından ailesine tattırdı. Lezzeti beğenen Meriç, seri üretime geçip, adını da ‘Dünya Hali’ koydu. Meriç, lokumun önce ağza tatlı bir lezzet verdiğini, acının sonradan geldiğini belirtti.

        "ÖNCE TATLANDIRIYOR, ARDINDAN GÖZDEN YAŞ GELİYOR"

        Acı biberli lokumun öyküsünü anlatan Meriç, "Yıllardan beri, neredeyse 30 yıldan bu yana hayalimde vardı, nasip bugüneymiş. Torunlarım bana; ‘Dede, sen evde ciğer de yapıyorsun, biber de var. Bize niye böyle acı biberden bir lokum yapmıyorsun’ dediler. Ben de hemen işe koyuldum. Acı biber ile lokumu birleştirdim. Önce tatlandırıyor, ‘ha bunda acı falan yok’ diyor müşteri. Ondan sonra bakıyorum gözlerinden mutluluk gözyaşı geliyor. Tatlı acı ikisi bir arada. Hatta bunun bir de esprisini yaptık dedik ki; bu bir ‘dünya hali’ lokumudur. Dünya hali dediğimiz işte böyle; tatlandırır, acılaştırır. Biz de hem tatlandıralım, hem de mutluluk gözyaşlarını bu biberle birleştirelim dedik" diye konuştu.

        Lokumun ismine de değinen Meriç, “Bu ürünün ismini ‘dünya hali’ olarak koydum. Çünkü dünya hali, hepimizin hali. Hepimiz ağlarız, güleriz. Ne zaman stresin var? Hemen bir tane yiyeceksin. Arkadan da acı geliyor, dolayısıyla acı bir kahvenin yanında yerseniz en makbulü. Sebebi lokumun lezzetini alıyorsun, acının lezzetini alıyorsun, bir de hayatın lezzeti hepsi bir arada" dedi.

        "İNSANA MUTLULUK VERİYOR"

        Lokumun içinde sadece acı biber, mısır nişastası, doğal şeker ve su olduğunu belirten Meriç, "Asla glikoz kullanmıyoruz. Bizde glikoz denilen bir madde yok. Ne var? Edirne'nin tarihi pancarın şekeri, doğal şekeri. Mısır nişastası ve su, başka bir şey yok. Bir de ne var? Karaağaç'ın biberi içine giriyor. Bir de ustalık var. Ben çok kişiyle de böyle sohbet ettim. Baştan çok tatlı geldiğini sonrasında acısını aldıklarını belirtiyorlar. İşte bu aslında insana mutluluk veren bir dünya hali bence" ifadelerini kullandı.

