Ayaküstü muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen yakışıklı Edis, "Bildiğiniz gibi yabancı bir şarkı çıkartmaya hazırlanıyorum. Amerika’ya seyahat edeceğim. Gitmeden önce almam gereken birkaç şey vardı onları almaya geldim. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde Anadolu turnemiz başlayacak” dedi.